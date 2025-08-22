Balade sonore à l’Abbaye de Clausonne Le Saix Hautes-Alpes

Balade sonore à l’Abbaye de Clausonne

Balade sonore à l’Abbaye de Clausonne Chemin départemental à 4.8 km du village du Saix 05400 Le Saix Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Une balade en pleine montagne guidé par une création sonore, un voyage dans les vestiges d’une abbaye du XIIème siècle.

Vous passez par les gorges du Gouravour et les trompes du Faï.



Distance 4.8 km

D+: 300 m

Difficulté Facile

http://paysagesonore.free.fr/blogsonore/?page_id=1307 +33 4 92 57 27 43

English :

A walk in the mountains guided by a sound creation, a journey into the remains of a 12th century abbey.

You pass through the Gouravour gorges and the Faï horns.



Distance: 4.8 km

D+: 300 m

Difficulty: Easy

Deutsch :

Eine Wanderung inmitten der Berge, die von einer Klangkreation geleitet wird, eine Reise zu den Überresten einer Abtei aus dem 12.

Jahrhundert. Sie kommen durch die Gouravour-Schlucht und die Trompe du Faï.



Entfernung: 4,8 km

Höhenunterschied: 300 m

Schwierigkeitsgrad: Leicht

Italiano :

Una passeggiata sonora tra le montagne, un viaggio tra i resti di un’abbazia del XII secolo.

Si attraversano le gole del Gouravour e i corni del Faï.



Distanza: 4,8 km

D+: 300 m

Difficoltà: Facile

Español :

Un paseo sonoro por las montañas, un viaje a través de los restos de una abadía del siglo XII.

Atravesará las gargantas del Gouravour y los cuernos del Faï.



Distancia: 4,8 km

D+: 300 m

Dificultad: Fácil

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme