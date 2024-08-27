Balade vélo autour de Varennes-sur-Allier Varennes-sur-Allier Allier

Balade vélo autour de Varennes-sur-Allier Rue de Mauregard 03150 Varennes-sur-Allier Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte des chemins de Varennes avec une vue sur le château de Chazeuil et un passage à proximité de la chapelle de la Ronde.

http://www.tourisme.interco-abl.fr/ +33 4 70 47 45 86

English :

Discover the paths of Varennes, with a view of Chazeuil castle and a visit to the Chapelle de la Ronde.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise auf den Wegen von Varennes mit Blick auf das Schloss Chazeuil und vorbei an der Kapelle La Ronde.

Italiano :

Scoprite i sentieri di Varennes con una vista sul castello di Chazeuil e una visita alla Chapelle de la Ronde.

Español :

Descubra los senderos de Varennes con vistas al castillo de Chazeuil y una visita a la Chapelle de la Ronde.

