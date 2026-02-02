Thé dansant Varennes-sur-Allier
Thé dansant Varennes-sur-Allier dimanche 26 avril 2026.
Thé dansant
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
2026-04-26
Thé dansant organisé par le Club de l’amitié de Rongères.
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 02 03 57
Tea dance organized by the Club de l’amitié de Rongères.
