Balade Verte Le tour des collines (B3) Beaubery Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Balade Verte Le tour des collines (B3) En VTT assistance électrique Facile
Balade Verte Le tour des collines (B3) Place publique 71220 Beaubery Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Balade autour du bourg passant par les bois et à travers les bocages.
https://tourisme.legrandcharolais.fr/ +33 3 85 53 00 81
English :
A walk around the village through the woods and bocages.
Deutsch :
Wanderung um den Marktflecken herum durch die Wälder und durch die Bocages.
Italiano :
Passeggiata intorno al paese tra boschi e siepi agricole.
Español :
Un paseo alrededor del pueblo a través de bosques y tierras de cultivo con setos.
