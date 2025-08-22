Balade Verte Le tour des collines (B3) Beaubery Saône-et-Loire

Balade Verte Le tour des collines (B3) En VTT assistance électrique Facile

Balade Verte Le tour des collines (B3) Place publique 71220 Beaubery Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 15000.0

Balade autour du bourg passant par les bois et à travers les bocages.

Facile

https://tourisme.legrandcharolais.fr/ +33 3 85 53 00 81

English :

A walk around the village through the woods and bocages.

Deutsch :

Wanderung um den Marktflecken herum durch die Wälder und durch die Bocages.

Italiano :

Passeggiata intorno al paese tra boschi e siepi agricole.

Español :

Un paseo alrededor del pueblo a través de bosques y tierras de cultivo con setos.

