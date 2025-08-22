Balades et randonnées à Vathiménil l’arboretum Vathiménil Meurthe-et-Moselle

Balades et randonnées à Vathiménil l’arboretum Adultes En VTT Difficulté moyenne

Balades et randonnées à Vathiménil l’arboretum 15 Grande rue 54122 Vathiménil Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 16700.0 Tarif :

Parmi les neuf parcours de randonnée mis en place sur la commune de Vathiménil pour sillonner prés, champs et bois environnants, celui de l’Arboretum vous propose une escapade à pied ou à vélo de 16,7 km, avec possibilité de raccourcir pour se contenter de découvrir les nombreuses essences d’arbres et la luxuriance de l’arboretum. Surplombant la Meurthe, cet oasis fut créé dans les années 90 par l’ancien instituteur du village. Le lieu est en accès libre toute l’année et permet aux visiteurs une promenade colorée et instructive. Attention toutefois aux jours de chasse.

Difficulté moyenne

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=48.49951336893385%2C6.60237839999998&z=14&mid=1KvUVzATyMVbpP4FEjMqmrmc5qlGmvVQ +33 3 83 89 48 15

English :

Among the nine hiking trails set up in the commune of Vathiménil to crisscross the surrounding meadows, fields and woods, the Arboretum trail offers a 16.7 km walk or bike ride, with the possibility of shortening it to just discover the many species of trees and the lushness of the arboretum. Overlooking the Meurthe, this oasis was created in the 90s by the former teacher of the village. The place is freely accessible all year round and offers visitors a colorful and instructive walk. However, be careful on hunting days.

Deutsch :

Unter den neun Wanderwegen, die in der Gemeinde Vathiménil eingerichtet wurden, um die umliegenden Wiesen, Felder und Wälder zu durchqueren, bietet Ihnen der Wanderweg Arboretum einen 16,7 km langen Ausflug zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Sie können ihn auch abkürzen, um einfach nur die zahlreichen Baumarten und die Üppigkeit des Arboretums zu entdecken. Mit Blick auf die Meurthe wurde diese Oase in den 1990er Jahren vom ehemaligen Lehrer des Dorfes angelegt. Der Ort ist das ganze Jahr über frei zugänglich und ermöglicht den Besuchern einen farbenfrohen und lehrreichen Spaziergang. Achten Sie jedoch auf die Jagdtage.

Italiano :

Tra i nove sentieri escursionistici allestiti nel comune di Vathiménil per attraversare i prati, i campi e i boschi circostanti, il sentiero Arboretum offre un percorso di 16,7 km a piedi o in bicicletta, con la possibilità di accorciarlo per scoprire solo le numerose specie di alberi e la rigogliosità dell’arboreto. Affacciata sulla Meurthe, questa oasi è stata creata negli anni ’90 dall’ex insegnante del villaggio. È aperto al pubblico tutto l’anno e offre ai visitatori una passeggiata colorata e istruttiva. Tuttavia, fate attenzione nei giorni di caccia.

Español :

Entre las nueve rutas de senderismo habilitadas en el municipio de Vathiménil para atravesar los prados, campos y bosques de los alrededores, la ruta Arboretum le ofrece un recorrido de 16,7 km a pie o en bicicleta, con la posibilidad de acortarlo para limitarse a descubrir las numerosas especies de árboles y la exuberancia del arboreto. Con vistas al Meurthe, este oasis fue creado en los años 90 por el antiguo maestro del pueblo. Está abierto al público todo el año y ofrece a los visitantes un paseo colorido e instructivo. Sin embargo, tenga cuidado con los días de caza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Système d’information touristique Lorrain