Balades et randonnées le Tartuguié à Sainte Juliette Sainte-Juliette Tarn-et-Garonne

Balades et randonnées le Tartuguié à Sainte Juliette

Découvrez la boucle du Tartuguié à Sainte-Juliette, (7 km, variante 5 km) aux portes du Lot. Entre chemins champêtres, bois et vallons, cette randonnée en Tarn-et-Garonne offre une belle immersion dans les paysages préservés du Pays de Serres en Quercy.

English :

Discover the Tartuguié loop at Sainte-Juliette, (7 km, 5 km variation) at the gateway to the Lot. Between country lanes, woods and valleys, this hike in Tarn-et-Garonne offers a wonderful immersion in the unspoilt landscapes of the Pays de Serres en Quercy.

Deutsch :

Entdecken Sie den Rundweg von Tartuguié nach Sainte-Juliette, (7 km, Variante 5 km) an den Toren des Lot. Zwischen Feldwegen, Wäldern und Tälern bietet diese Wanderung im Departement Tarn-et-Garonne ein schönes Eintauchen in die unberührten Landschaften des Pays de Serres en Quercy.

Italiano :

Scoprite l’anello di Tartuguié a Sainte-Juliette (7 km, opzione 5 km) alle porte del Lot. Tra stradine di campagna, boschi e valli, questa escursione a Tarn-et-Garonne offre una splendida immersione nei paesaggi incontaminati dei Pays de Serres en Quercy.

Español :

Descubra el bucle de Tartuguié en Sainte-Juliette (7 km, opción de 5 km) a las puertas del Lot. Entre caminos rurales, bosques y valles, esta excursión en Tarn-et-Garonne ofrece una maravillosa inmersión en los paisajes vírgenes del Pays de Serres en Quercy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme