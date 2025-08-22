Balades et randonnées Prézan Gouts à Montaigu de Quercy Montaigu-de-Quercy Tarn-et-Garonne
Balades et randonnées Prézan Gouts à Montaigu de Quercy Montaigu-de-Quercy Tarn-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Balades et randonnées Prézan Gouts à Montaigu de Quercy
Balades et randonnées Prézan Gouts à Montaigu de Quercy 2 place de l’Hôtel de ville 82150 Montaigu-de-Quercy Tarn-et-Garonne Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Depuis Montaigu-de-Quercy, cette boucle de 10,7 km (variante 8,1 km) traverse vallons, sous-bois et hameaux. Fontaine, pigeonnier, vues lointaines… Une rando nature et patrimoine au cœur du Quercy blanc.
+33 5 63 94 61 94
English :
From Montaigu-de-Quercy, this 10.7 km loop (variant 8.1 km) passes through valleys, undergrowth and hamlets. Fountains, dovecotes, distant views… A nature and heritage trail in the heart of Quercy Blanc.
Deutsch :
Von Montaigu-de-Quercy aus führt dieser 10,7 km lange Rundweg (Variante 8,1 km) durch Täler, Unterwälder und Weiler. Brunnen, Taubenschlag, Fernsichten… Eine Wanderung durch die Natur und das Kulturerbe im Herzen des Quercy blanc.
Italiano :
Partendo da Montaigu-de-Quercy, questo anello di 10,7 km (con una variante di 8,1 km) attraversa valli, sottoboschi e borghi. Fontane, colombaie, panorami lontani… Un percorso naturalistico e patrimoniale nel cuore del Quercy Blanc.
Español :
Con salida de Montaigu-de-Quercy, este bucle de 10,7 km (con una variante de 8,1 km) atraviesa valles, maleza y aldeas. Fuentes, palomares, vistas lejanas… Un recorrido natural y patrimonial en el corazón del Quercy Blanco.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-12 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme