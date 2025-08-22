Balades et randonnées Prézan Ladournie à Montaigu de Quercy Montaigu-de-Quercy Tarn-et-Garonne

Balades et randonnées Prézan Ladournie à Montaigu de Quercy

Balades et randonnées Prézan Ladournie à Montaigu de Quercy 2 place de l’Hôtel de ville 82150 Montaigu-de-Quercy Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

La boucle Prézan-Ladournie à Montaigu-de-Quercy vous mène entre bois, vallons, hameaux et murets de pierre. Une rando nature et authentique au cœur du Quercy Blanc, au départ de la Place Mercadiel.

+33 5 63 94 61 94

English :

The Prézan-Ladournie to Montaigu-de-Quercy loop takes you through woods, valleys, hamlets and low stone walls. An authentic nature hike in the heart of Quercy Blanc, starting from Place Mercadiel.

Deutsch :

Der Rundweg Prézan-Ladournie in Montaigu-de-Quercy führt Sie durch Wälder, Täler, Weiler und Steinmauern. Eine natürliche und authentische Wanderung im Herzen des Quercy Blanc, die am Place Mercadiel beginnt.

Italiano :

L’anello Prézan-Ladournie-Montaigu-de-Quercy si snoda tra boschi, valli, borghi e bassi muri di pietra. Una passeggiata naturale e autentica nel cuore del Quercy Blanc, con partenza da Place Mercadiel.

Español :

El bucle de Prézan-Ladournie a Montaigu-de-Quercy le lleva a través de bosques, valles, aldeas y bajos muros de piedra. Un paseo natural y auténtico en el corazón del Quercy Blanco, con salida desde la plaza Mercadiel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-15 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme