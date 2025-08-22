Base de Canoë Kayak et Paddle Ambialet Saint-Cirgue Tarn
Base de Canoë Kayak et Paddle Ambialet Saint-Cirgue Tarn vendredi 1 mai 2026.
Base de Canoë Kayak et Paddle Ambialet
Base de Canoë Kayak et Paddle Ambialet Plage de la Moulinquié 81340 Saint-Cirgue Tarn Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
En Canoë, Kayak ou Paddle pour un moment d’évasion et de tranquillité au départ d’Ambialet, venez en famille, entre amis ou en groupe pour naviguer au fil du Tarn pour une journée, demi-journée ou 1h30.
http://cdck81.com/ +33 5 63 45 90 49
English : Base de Canoë Kayak et Paddle Ambialet
By canoe, kayak or paddle for a moment of escape and tranquility from Ambialet, come with your family, friends or group to navigate along the Tarn for a day, half day or 1h30.
Deutsch :
Mit dem Kanu, Kajak oder Paddle für einen Moment der Flucht und Ruhe von Ambialet aus. Kommen Sie mit der Familie, mit Freunden oder in einer Gruppe, um einen Tag, einen halben Tag oder 1,5 Stunden lang auf dem Tarn zu fahren.
Italiano :
In canoa, kayak o pagaia per un momento di evasione e tranquillità da Ambialet, venite con la famiglia, gli amici o il gruppo a navigare lungo il Tarn per una giornata, mezza giornata o 1h30.
Español :
En canoa, kayak o remo para un momento de evasión y tranquilidad desde Ambialet, venga con su familia, amigos o grupo a navegar por el Tarn durante un día, medio día o 1h30.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme