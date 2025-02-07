Base de loisirs du Pays de Montbéliard Brognard Doubs

Base de loisirs du Pays de Montbéliard Brognard Doubs vendredi 1 août 2025.

Base de loisirs du Pays de Montbéliard

Tourisme & Handicap mental Base de loisirs du Pays de Montbéliard Rue de Pâquis 25600 Brognard Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

La Base de loisirs du Pays de Montbéliard déploie 5 plans d’eau et autant de plaisirs nautiques et sportifs… dépliez votre serviette sur la plage !

https://www.agglo-montbeliard.fr/sortir/bouger/sport/base-de-loisirs +33 3 81 31 84 70

English : Base de loisirs du Pays de Montbéliard

The Pays de Montbéliard leisure park has 5 lakes and as many water sports activities… unfold your towel on the beach!

Deutsch : Base de loisirs du Pays de Montbéliard

Die Freizeitbasis des Pays de Montbéliard entfaltet 5 Wasserflächen und ebenso viele Wasser- und Sportvergnügen… breiten Sie Ihr Handtuch am Stra…

Italiano :

Il centro ricreativo del Pays de Montbéliard dispone di 5 laghi e di altrettante attività sportive acquatiche… stendete l’asciugamano in spiaggia!

Español :

El centro de ocio Pays de Montbéliard cuenta con 5 lagos y otras tantas actividades náuticas… ¡despliegue la toalla en la playa!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-07 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data