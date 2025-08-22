Circuit des étangs, des canaux et des bornes Brognard Doubs

Les Étangs, les canaux et les bornes A pieds Difficile

Les Étangs, les canaux et les bornes Base de loisirs de Brognard 25600 Brognard Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 14530.0 Tarif :

Découvrez les voies navigables de la région avec leurs écluses et un magnifique pont-canal.

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/1565

English :

Discover the region’s waterways with their locks and a magnificent canal bridge.

Deutsch :

Entdecken Sie die Wasserwege der Region mit ihren Schleusen und einer wunderschönen Kanalbrücke.

Italiano :

Scoprite le vie d’acqua della regione, con le loro chiuse e il magnifico ponte del canale.

Español :

Descubra las vías navegables de la región, con sus esclusas y su magnífico puente canal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data