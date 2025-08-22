Base nautique de Montbozon (Plein Air et Nautisme) Montbozon Haute-Saône

Base nautique de Montbozon (Plein Air et Nautisme)

Qualité Tourisme Base nautique de Montbozon (Plein Air et Nautisme) BASE TOURISTIQUE ET DE PLEIN AIR 70230 Montbozon Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Descente en canoë ou kayak le long de l’Ognon pour admirer la faune et la flore. Balade et pause pique-nique, puis retour en bus-navette.

English : Base nautique de Montbozon (Plein Air et Nautisme)

Canoe or kayak down the Ognon to admire the flora and fauna. Walk and picnic break, then return by shuttle bus.

Deutsch : Base nautique de Montbozon (Plein Air et Nautisme)

Fahren Sie mit dem Kanu oder Kajak den Ognon hinunter und bewundern Sie die Tier- und Pflanzenwelt. Spaziergang und Picknickpause, dann Rückfahrt m…

Italiano :

Discesa in canoa o kayak dell’Ognon per ammirare la flora e la fauna. Passeggiata e pausa picnic, poi ritorno in bus navetta.

Español :

Descenso del Ognon en canoa o kayak para admirar la flora y la fauna. Paseo y pausa para picnic, luego regreso en autobús lanzadera.

