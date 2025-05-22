Base Nautique La Claire Soueix-Rogalle Ariège

Venez découvrir les joies de l’eau vive avec le Haut Couserans Kayak Club sur la Base Nautique de Soueix-Rogalle. Nature préservée, vallées verdoyantes, rivières sportives… Autant d’invitations à la découverte et à l’aventure. Des sensations garanties !

https://www.labasenautiqueducouserans.com/ +33 9 60 06 70 32

English : Haut Couserans Kayak club

« Thrills guaranteed!! ». Welcome to the Couserans white-water base in Seix, in the heart of the Ariège Pyrenees.

Deutsch :

Entdecken Sie die Freuden des Wildwassersports mit dem Haut Couserans Kayak Club auf dem Wassersportzentrum von Soueix-Rogalle. Geschützte Natur, grüne Täler, sportliche Flüsse… So viele Einladungen zu Entdeckungen und Abenteuern. Garantierte Sensationen!

Italiano :

Venite a scoprire le gioie dell’acqua bianca con il Kayak Club Haut Couserans alla Base Nautique de Soueix-Rogalle. Natura preservata, valli verdi, fiumi sportivi… Tanti inviti alla scoperta e all’avventura. Sensazioni garantite!

Español :

Venga a descubrir los placeres de las aguas bravas con el Club de Kayak de Haut Couserans en la Base Nautique de Soueix-Rogalle. Naturaleza preservada, valles verdes, ríos deportivos… Tantas invitaciones al descubrimiento y a la aventura. ¡Sensaciones garantizadas!

