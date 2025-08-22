Base VTT du Ségala Tarnais Carmaux Tarn
Base VTT du Ségala Tarnais Carmaux Tarn vendredi 1 mai 2026.
Base VTT du Ségala Tarnais
Base VTT du Ségala Tarnais 2 rue du Gaz 81400 Carmaux Tarn Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Notre base VTT labellisée FFCT dispose de 16 sentiers balisés de niveau vert à noir.
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/category/je_bouge/a-velo/ +33 5 63 43 46 44
English :
Our FFCT-labelled mountain bike base has 16 marked trails from green to black.
Deutsch :
Unsere mit dem FFCT-Label ausgezeichnete Mountainbike-Basis verfügt über 16 markierte Wege von grün bis schwarz.
Italiano :
La nostra base per mountain bike, approvata dalla FFCT, dispone di 16 percorsi segnalati dal verde al nero.
Español :
Nuestra base para bicicletas de montaña aprobada por la FFCT tiene 16 senderos marcados de verde a negro.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-02-19 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme