Base VTT du Ségala Tarnais Carmaux Tarn

Base VTT du Ségala Tarnais 2 rue du Gaz 81400 Carmaux Tarn Occitanie

Notre base VTT labellisée FFCT dispose de 16 sentiers balisés de niveau vert à noir.

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/category/je_bouge/a-velo/   +33 5 63 43 46 44

Our FFCT-labelled mountain bike base has 16 marked trails from green to black.

Unsere mit dem FFCT-Label ausgezeichnete Mountainbike-Basis verfügt über 16 markierte Wege von grün bis schwarz.

La nostra base per mountain bike, approvata dalla FFCT, dispone di 16 percorsi segnalati dal verde al nero.

Nuestra base para bicicletas de montaña aprobada por la FFCT tiene 16 senderos marcados de verde a negro.

