Base VTT sud du Perche Au long de la Grenne C12 Saint-Marc-du-Cor Loir-et-Cher

Base VTT sud du Perche Au long de la Grenne C12 En VTT

Base VTT sud du Perche Au long de la Grenne C12 41170 Saint-Marc-du-Cor Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 48800.0 Tarif :

Ce circuit VTT vous entraîne à travers les paysages vallonnés de Boursay, Saint-Marc-du-Cor et Bouffry, entre champs ouverts, bosquets discrets et chemins serpentins. Chaque coup de pédale révèle une campagne paisible, marquée par la diversité des terroirs.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English :

This mountain bike trail takes you through the rolling countryside of Boursay, Saint-Marc-du-Cor and Bouffry, between open fields, discreet copses and winding paths. Each pedal stroke reveals a peaceful countryside, marked by the diversity of its terroirs.

Deutsch :

Diese Mountainbike-Route führt Sie durch die hügelige Landschaft von Boursay, Saint-Marc-du-Cor und Bouffry, zwischen offenen Feldern, unauffälligen Wäldchen und Serpentinenwegen. Jeder Tritt in die Pedale enthüllt eine friedliche Landschaft, die von der Vielfalt der Terroirs geprägt ist.

Italiano :

Questo percorso in mountain bike si snoda attraverso la campagna ondulata di Boursay, Saint-Marc-du-Cor e Bouffry, tra campi aperti, boschetti discreti e sentieri tortuosi. Ogni pedalata rivela un paesaggio tranquillo, segnato dalla diversità dei suoi terroir.

Español :

Esta ruta en bicicleta de montaña le llevará por los campos ondulados de Boursay, Saint-Marc-du-Cor y Bouffry, entre campos abiertos, discretos bosquecillos y sinuosos senderos. Cada pedalada revela un paisaje apacible, marcado por la diversidad de sus terruños.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par SIT Centre-Val de Loire