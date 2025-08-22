Base VTT sud du Perche Autour de l’étang de Boisvinet C10 Le Plessis-Dorin Loir-et-Cher

Base VTT sud du Perche Autour de l’étang de Boisvinet C10 En VTT

Bienvenue au Plessis-Dorin, charmante localité des collines du Perche, territoire boisé et vallonné aux frontières de la Sarthe et de l’Eure-et-Loir, pour cette petite boucle VTT familiale autour de l’étang de Boisvinet.

English :

Welcome to Plessis-Dorin, a charming village in the Perche hills, a wooded and hilly area on the borders of Sarthe and Eure-et-Loir, for this small family mountain bike loop around the Boisvinet pond.

Deutsch :

Willkommen in Plessis-Dorin, einer charmanten Ortschaft in den Hügeln des Perche, einem bewaldeten und hügeligen Gebiet an der Grenze zwischen den Departements Sarthe und Eure-et-Loir, zu dieser kleinen, familienfreundlichen Mountainbike-Runde um den Teich von Boisvinet.

Italiano :

Benvenuti a Plessis-Dorin, un incantevole villaggio delle colline del Perche, una zona boscosa e collinare ai confini dei dipartimenti della Sarthe e dell’Eure-et-Loir, per questo piccolo anello di mountain bike per famiglie intorno allo stagno di Boisvinet.

Español :

Bienvenido a Plessis-Dorin, un encantador pueblo de las colinas de Perche, una zona boscosa y montañosa en los límites del Sarthe y el Eure-et-Loir, para este pequeño bucle familiar de bicicleta de montaña alrededor del estanque de Boisvinet.

