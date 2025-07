Base VTT sud du Perche De bois en bois C16 Beauchêne Loir-et-Cher

Base VTT sud du Perche De bois en bois C16 En VTT

Base VTT sud du Perche De bois en bois C16 41170 Beauchêne Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Ce circuit VTT vous plonge au cœur des forêts percheronnes, entre chemins creux et champs ouverts… Idéal pour une échappée au calme, ce parcours offre une belle diversité de décors et un vrai contact avec la nature, ponctué de noms pittoresques et d’une campagne qui respire l’authenticité.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English :

This mountain bike trail plunges you into the heart of the Perche forests, between sunken lanes and open fields… Ideal for a quiet getaway, this route offers a wide variety of scenery and real contact with nature, punctuated by picturesque names and authentic countryside.

Deutsch :

Diese Mountainbike-Tour führt Sie durch die Wälder des Percheron, zwischen Hohlwegen und offenen Feldern… Diese Strecke ist ideal für einen ruhigen Ausflug und bietet eine große Vielfalt an Szenerien und einen echten Kontakt mit der Natur, mit malerischen Namen und einer authentischen Landschaft.

Italiano :

Questo percorso per mountain bike vi porta nel cuore delle foreste del Perche, tra viottoli incassati e campi aperti… Ideale per una fuga tranquilla, questo percorso offre una grande varietà di paesaggi e un vero contatto con la natura, punteggiato da nomi pittoreschi e da paesaggi che trasudano a

Español :

Esta ruta en bicicleta de montaña le llevará al corazón de los bosques de Perche, entre callejuelas hundidas y campos abiertos… Ideal para una escapada tranquila, esta ruta ofrece una gran variedad de paisajes y un verdadero contacto con la naturaleza, salpicada de nombres pintorescos y paisajes q

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-13 par SIT Centre-Val de Loire