Base VTT sud du Perche De Borde en Borde C15 Cormenon Loir-et-Cher

Base VTT sud du Perche De Borde en Borde C15 41170 Cormenon Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Ce circuit VTT vous emmène aux portes de Mondoubleau, à la découverte d’une campagne variée mêlant bois, vallons et cultures. Une belle boucle accessible, parfaite pour s’oxygéner en douceur, entre nature et patrimoine rural.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English :

This mountain bike circuit takes you to the outskirts of Mondoubleau, to discover a varied countryside of woods, valleys and crops. A beautiful, accessible loop, perfect for gentle oxygenation, between nature and rural heritage.

Deutsch :

Diese Mountainbike-Route führt Sie vor die Tore von Mondoubleau, wo Sie eine abwechslungsreiche Landschaft mit Wäldern, Tälern und Anbauflächen entdecken können. Eine schöne, leicht zugängliche Runde, die sich perfekt eignet, um sich zwischen Natur und ländlichem Erbe sanft mit Sauerstoff zu versorg

Italiano :

Questo percorso per mountain bike vi porta alla periferia di Mondoubleau, dove scoprirete un paesaggio variegato fatto di boschi, valli e terreni agricoli. Si tratta di un anello accessibile, perfetto per respirare dolcemente la campagna e il patrimonio rurale.

Español :

Esta ruta en bicicleta de montaña le llevará a las afueras de Mondoubleau, donde descubrirá un paisaje variado de bosques, valles y tierras de cultivo. Un bucle accesible, ideal para disfrutar del campo y del patrimonio rural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-13 par SIT Centre-Val de Loire