Base VTT sud du Perche Echappée botanique C11 Boursay Loir-et-Cher

Ce circuit VTT serpente autour de Boursay à travers un décor bucolique mêlant champs dorés, hameaux paisibles et sentiers forestiers. De La Gaudinerie à La Vallée, chaque détour invite à la contemplation. Un itinéraire tout en douceur, où le paysage se découvre à son rythme, entre silence et nature.

This mountain bike trail winds its way around Boursay through a bucolic setting of golden fields, peaceful hamlets and forest paths. From La Gaudinerie to La Vallée, every bend invites contemplation. A gentle itinerary, where you can discover the landscape at your own pace, between silence and natur

Diese Mountainbike-Route schlängelt sich um Boursay herum durch eine bukolische Szenerie aus goldenen Feldern, friedlichen Weilern und Waldwegen. Von La Gaudinerie bis La Vallée lädt jeder Abstecher zur Kontemplation ein. Eine sanfte Route, auf der man die Landschaft in seinem eigenen Rhythmus entde

Questo percorso per mountain bike si snoda intorno a Boursay in un ambiente bucolico di campi dorati, borghi tranquilli e sentieri forestali. Da La Gaudinerie a La Vallée, ogni curva è un invito alla contemplazione. È un percorso dolce, dove si può scoprire il paesaggio al proprio ritmo, circondati

Esta ruta en bicicleta de montaña serpentea alrededor de Boursay por un bucólico entorno de campos dorados, apacibles aldeas y senderos forestales. De La Gaudinerie a La Vallée, cada curva es una invitación a la contemplación. Es una ruta suave, donde podrá descubrir el paisaje a su ritmo, rodeado d

