Base VTT sud du Perche Entre Braye et Grenne C19 Baillou Loir-et-Cher vendredi 1 août 2025.

Ce circuit VTT vous plonge dans les paysages authentiques du Perche vendômois, entre bois, vallons et petits villages. Alternant sentiers forestiers, chemins agricoles et routes calmes, il offre de belles vues sur les collines environnantes, idéal pour les amateurs de nature et de patrimoine rural.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English :

This mountain bike trail plunges you into the authentic landscapes of the Perche vendômois, between woods, valleys and small villages. Alternating forest paths, farm tracks and quiet roads, it offers beautiful views of the surrounding hills, ideal for nature and rural heritage enthusiasts.

Deutsch :

Diese Mountainbike-Tour führt Sie durch die authentischen Landschaften des Perche vendômois, zwischen Wäldern, Tälern und kleinen Dörfern. Sie wechselt zwischen Waldwegen, landwirtschaftlichen Wegen und ruhigen Straßen und bietet schöne Ausblicke auf die umliegenden Hügel. Ideal für Liebhaber der Na

Italiano :

Questo percorso in mountain bike si snoda attraverso i paesaggi autentici del Perche vendômois, tra boschi, valli e piccoli villaggi. Alternando sentieri forestali, percorsi agricoli e strade tranquille, offre splendide viste sulle colline circostanti, ideali per gli amanti della natura e del patrim

Español :

Esta ruta en bicicleta de montaña le llevará por los auténticos paisajes del Perche vendômois, entre bosques, valles y pequeños pueblos. Alternando pistas forestales, caminos agrícolas y carreteras tranquilas, ofrece hermosas vistas de las colinas circundantes, ideales para los amantes de la natural

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-13 par SIT Centre-Val de Loire