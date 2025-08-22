Base VTT sud du Perche L’Echappée des chouettes saltimbanques C2 Choue Loir-et-Cher

Base VTT sud du Perche L’Echappée des chouettes saltimbanques C2 En VTT

Base VTT sud du Perche L’Echappée des chouettes saltimbanques C2 41170 Choue Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 38400.0 Tarif :

Au cœur du Perche, ce circuit VTT dessine une boucle champêtre autour de Souday, entre bois profonds, étangs et villages au charme discret. Chaque coup de pédale dévoile un paysage bucolique, entre haies vives et clochers anciens.

English :

In the heart of the Perche region, this mountain bike trail follows a rural loop around Souday, between deep woods, ponds and charming villages. Each pedal stroke reveals a bucolic landscape, between hedges and ancient bell towers.

Deutsch :

Diese Mountainbike-Tour im Herzen des Perche führt Sie in einer ländlichen Schleife um Souday herum, zwischen tiefen Wäldern, Teichen und Dörfern mit diskretem Charme. Jeder Tritt in die Pedale enthüllt eine bukolische Landschaft zwischen lebendigen Hecken und alten Kirchtürmen.

Italiano :

Nel cuore della regione del Perche, questo percorso in mountain bike si snoda nella campagna intorno a Souday, con i suoi boschi profondi, i laghi e i villaggi incantevoli. Ogni pedalata rivela un paesaggio bucolico, tra siepi e antichi campanili.

Español :

En el corazón de la región de Perche, esta ruta en bicicleta de montaña recorre los alrededores de Souday, con sus bosques profundos, sus lagos y sus pueblos con encanto. Cada pedalada revela un paisaje bucólico, entre setos y antiguas torres de iglesias.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par SIT Centre-Val de Loire