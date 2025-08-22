Base VTT sud du Perche Sous la ramure du vieux chêne C13 La Chapelle-Vicomtesse Loir-et-Cher

Base VTT sud du Perche Sous la ramure du vieux chêne C13 En VTT

Ce circuit VTT vous invite à explorer les douceurs du Perche. Vous traversez champs ouverts, vallons boisés et hameaux. Ce parcours allie patrimoine rural, nature apaisante et chemins sinueux, pour une parenthèse sportive et ressourçante au cœur d’une campagne préservée.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English :

This mountain bike trail invites you to explore the gentle beauty of the Perche region. It takes you through open fields, wooded valleys and hamlets. The route combines rural heritage, soothing nature and winding paths, for a sporting and rejuvenating break in the heart of unspoilt countryside.

Deutsch :

Diese Mountainbike-Tour lädt Sie dazu ein, die süßen Seiten des Perche zu erkunden. Sie durchqueren offene Felder, bewaldete Täler und kleine Dörfer. Die Strecke verbindet ländliches Kulturerbe, beruhigende Natur und kurvenreiche Wege für eine sportliche und erholsame Auszeit im Herzen einer intakte

Italiano :

Questo percorso per mountain bike vi invita a scoprire le delizie della regione del Perche. Attraverserete campi aperti, valli boscose e borghi. Questo percorso combina patrimonio rurale, paesaggio rilassante e sentieri tortuosi, per una pausa sportiva e rigenerante nel cuore della campagna incontam

Español :

Esta ruta en bicicleta de montaña le invita a explorar los encantos de la región de Perche. Atravesará campos abiertos, valles arbolados y aldeas. Este itinerario combina patrimonio rural, paisajes tranquilos y caminos sinuosos, para una escapada deportiva y rejuvenecedora en plena naturaleza virgen

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par SIT Centre-Val de Loire