Base VTT sud du Perche Vers le bois de la Bulière C14 Bouffry Loir-et-Cher

Base VTT sud du Perche Vers le bois de la Bulière C14 En VTT

Base VTT sud du Perche Vers le bois de la Bulière C14 41270 Bouffry Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 21200.0 Tarif :

Ce circuit VTT sillonne une campagne authentique à travers champs, bois paisibles et petites routes sinueuses. Idéal pour une escapade au calme, ce parcours mêle nature préservée et douceur rurale, offrant un vrai bol d’air pur aux amateurs de vélo et de paysages harmonieux.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English :

This mountain bike trail winds its way through authentic countryside, past fields, peaceful woods and winding lanes. Ideal for a quiet getaway, this route blends unspoilt nature and rural charm, offering a breath of fresh air for cycling enthusiasts and lovers of harmonious landscapes.

Deutsch :

Diese Mountainbike-Tour führt durch eine authentische Landschaft mit Feldern, ruhigen Wäldern und kleinen, kurvigen Straßen. Diese Strecke ist ideal für einen ruhigen Ausflug, da sie unberührte Natur und ländliche Gemütlichkeit miteinander verbindet. Sie bietet Radfahrern und Liebhabern harmonischer

Italiano :

Questo percorso per mountain bike si snoda attraverso una campagna autentica, tra campi, boschi tranquilli e stradine tortuose. Ideale per una fuga tranquilla, questo percorso unisce natura incontaminata e paesaggi dolci, offrendo una boccata d’aria fresca agli appassionati di ciclismo e agli amanti

Español :

Esta ruta en bicicleta de montaña serpentea por paisajes auténticos, entre campos, bosques tranquilos y senderos sinuosos. Ideal para una escapada tranquila, esta ruta mezcla naturaleza virgen y paisajes apacibles, ofreciendo un soplo de aire fresco a los aficionados al ciclismo y a los amantes de l

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par SIT Centre-Val de Loire