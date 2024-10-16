Bassin de Slalom Castellane Alpes-de-Haute-Provence

Bassin de Slalom Castellane Alpes-de-Haute-Provence vendredi 1 août 2025.

Bassin de Slalom

Bassin de Slalom Parking de la piscine municipale 04120 Castellane Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bassin de Slalom de 185 m de longueur

http://www.mairie-castellane.fr/   +33 4 92 83 60 07

English : Slalom pool

Slalom pool 185 m long

Deutsch :

Slalombecken mit einer Länge von 185 m

Italiano :

Piscina da slalom lunga 185 m

Español :

Piscina de eslalon de 185 m de longitud

