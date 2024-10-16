Bassin de Slalom Castellane Alpes-de-Haute-Provence
Bassin de Slalom Castellane Alpes-de-Haute-Provence vendredi 1 août 2025.
Bassin de Slalom
Bassin de Slalom Parking de la piscine municipale 04120 Castellane Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Bassin de Slalom de 185 m de longueur
http://www.mairie-castellane.fr/ +33 4 92 83 60 07
English : Slalom pool
Slalom pool 185 m long
Deutsch :
Slalombecken mit einer Länge von 185 m
Italiano :
Piscina da slalom lunga 185 m
Español :
Piscina de eslalon de 185 m de longitud
