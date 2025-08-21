BEAULIEU SUR LAYON SENTIER D’INTERPRETATION RESERVE NATURELLE REGIONALE SUR LES PAS DU CHANOINE CORILION Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire

BEAULIEU SUR LAYON SENTIER D’INTERPRETATION RESERVE NATURELLE REGIONALE SUR LES PAS DU CHANOINE CORILION

Le vignoble angevin, terre de randonnées. Parcourez les sentiers escarpés à la découverte d’un haut lieu de la biodiversité du Maine-et-Loire. Les affleurements rocheux et l’exposition plein sud de ce site lui confèrent un aspect méridional dépaysement garanti au cœur de la vallée du Layon.

http://www.anjou-vignoble-villages.com/ +33 2 41 78 26 21

English :

The vineyards of Angers, a land of hikes. Take a walk along the steep paths to discover the biodiversity of Maine-et-Loire. The rocky outcrops and the southern exposure of this site give it a southern aspect: a change of scenery guaranteed in the heart of the Layon valley.

Deutsch :

Die Weinberge von Anjou, ein Land zum Wandern. Wandern Sie auf steilen Pfaden und entdecken Sie eine Hochburg der Biodiversität im Maine-et-Loire. Die felsigen Aufschlüsse und die Südlage dieses Ortes verleihen ihm ein südländisches Aussehen: ein garantierter Tapetenwechsel im Herzen des Layon-Tals.

Italiano :

I vigneti di Angers, terra di escursioni. Passeggiate lungo i ripidi sentieri per scoprire un importante sito di biodiversità nel Maine-et-Loire. Gli affioramenti rocciosi e l’esposizione a sud di questo sito gli conferiscono un aspetto meridionale: un cambiamento di scenario garantito nel cuore della valle del Layon.

Español :

Los viñedos de Angers, tierra de excursiones. Pasee por los escarpados senderos para descubrir un importante lugar de biodiversidad en Maine-et-Loire. Los afloramientos rocosos y la exposición al sur de este sitio le dan un aspecto meridional: un cambio de escenario garantizado en el corazón del valle del Layon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime