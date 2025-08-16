VILLAGES EN SCÈNE Frigo[opus 2] à Baulieu-sur-Layon Beaulieu-sur-Layon
VILLAGES EN SCÈNE Frigo[opus 2] à Baulieu-sur-Layon Beaulieu-sur-Layon samedi 6 juin 2026.
Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire
Début : 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06
2026-06-06
Compagnie Dis Bonjour À La Dame Clown poétiquement incorrect
Frigo, personnage corrosif et attachant, s’éprend d’un projet aussi absurde que vital. Celui de décoller, harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée.
Un objectif orbital, la promesse d’un décollage sensationnel !
C’est dans cette confrontation cartoonesque d’aérien et de pesanteur, à l’image de l’immensité de l’espoir et du poids de la réalité, que notre clown amorcera le détonateur de ce qu’il est un provocateur (…d’empathie) et un improvisateur de rue.
En respiration commune avec un pianiste, sans parole ou presque, Frigo fusionne subtilement poésie, humour et impertinence. Avec lui, tout est prétexte à l’improvisation et au jeu avec les spectateurs qui se font alors embarquer dans un univers imprévisible, drôle et joyeux.
Tout public, à partir de 3 ans
Gratuit durée 50 min
Repli en salle en cas de pluie
Lieu de rdv communiqué au printemps
SAM. 6 JUIN 18h30 à Beaulieu-sur-Layon & DIM. 7 JUIN 15h30 à St-Germain-des-Prés
Ouverture billetterie en ligne 01/09 réservé aux abonnés
Ouverture billetterie office de tourisme Brissac- Quincé et Chalonnes/Loire 02/09 .
Beaulieu-sur-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr
English :
Compagnie Dis Bonjour À La Dame Poetically incorrect clown
German :
Compagnie Dis Bonjour À La Dame Poetisch unkorrekter Clown
Italiano :
Compagnie Dis Bonjour À La Dame Clown poeticamente scorretto
Espanol :
Compagnie Dis Bonjour À La Dame Payaso poéticamente incorrecto
