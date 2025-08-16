VILLAGES EN SCÈNE Frigo[opus 2] à Baulieu-sur-Layon Beaulieu-sur-Layon

VILLAGES EN SCÈNE Frigo[opus 2] à Baulieu-sur-Layon Beaulieu-sur-Layon samedi 6 juin 2026.

Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06

2026-06-06

Compagnie Dis Bonjour À La Dame Clown poétiquement incorrect

Frigo, personnage corrosif et attachant, s’éprend d’un projet aussi absurde que vital. Celui de décoller, harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée.

Un objectif orbital, la promesse d’un décollage sensationnel !

C’est dans cette confrontation cartoonesque d’aérien et de pesanteur, à l’image de l’immensité de l’espoir et du poids de la réalité, que notre clown amorcera le détonateur de ce qu’il est un provocateur (…d’empathie) et un improvisateur de rue.

En respiration commune avec un pianiste, sans parole ou presque, Frigo fusionne subtilement poésie, humour et impertinence. Avec lui, tout est prétexte à l’improvisation et au jeu avec les spectateurs qui se font alors embarquer dans un univers imprévisible, drôle et joyeux.

Tout public, à partir de 3 ans

Gratuit durée 50 min

Repli en salle en cas de pluie

Lieu de rdv communiqué au printemps

SAM. 6 JUIN 18h30 à Beaulieu-sur-Layon & DIM. 7 JUIN 15h30 à St-Germain-des-Prés

Ouverture billetterie en ligne 01/09 réservé aux abonnés

Ouverture billetterie office de tourisme Brissac- Quincé et Chalonnes/Loire 02/09 .

Beaulieu-sur-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

English :

Compagnie Dis Bonjour À La Dame Poetically incorrect clown

German :

Compagnie Dis Bonjour À La Dame Poetisch unkorrekter Clown

Italiano :

Compagnie Dis Bonjour À La Dame Clown poeticamente scorretto

Espanol :

Compagnie Dis Bonjour À La Dame Payaso poéticamente incorrecto

