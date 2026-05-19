La Fouacinette soirée fouaces et guinguette Rue St Vincent Beaulieu-sur-Layon

Beaulieu-sur-Layon

La Fouacinette soirée fouaces et guinguette

Rue St Vincent 3 Rue Saint-Vincent Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-05 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Beaulieu Tourisme Animations organise la Fouacinette Des fouaces, de la musique et du vin d’Anjou dans une ambiance guinguette

Rendez-vous à Beaulieu pour une soirée fouaces ambiance ginguette, avec 3 animations musicales Suzy Achard, multi-instrumentiste ; Thérapy Mélody, trio 100% pop électro français ; et un DJ set pour conclure la soirée en dansant !

Entrée libre et gratuite.

Menu 5 garnitures et apéritif 15 euros.

Garniture à l’unité 3 euros

Fouaces à volonté.

Pour moins d’attente sur place, possibilité de réserver des menus par mail, téléphone, ou internet (informations ci-dessous) .

Rue St Vincent 3 Rue Saint-Vincent Beaulieu-sur-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 65 07 beaulieutourisme@orange.fr

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English :

Beaulieu Tourisme Animations organizes the Fouacinette Fouaces, music and Anjou wine in a guinguette atmosphere

L’événement La Fouacinette soirée fouaces et guinguette Beaulieu-sur-Layon a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages