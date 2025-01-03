Belle balade de La Francheville à St Marceau Bord de Vence La Francheville Ardennes

Belle balade de La Francheville à St Marceau Bord de Vence 08000 La Francheville Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Une petite randonnée qui commence dans les bois de La Francheville pour rejoindre Saint-Marceau et se termine en suivant les berges de la Vence avec quelques friches industrielles, vestiges de moulins à eau.Balade facile, mêlant habitations et villages avec un très beau château. Elle se termine en bord de vente avec la découverte de ruines.

https://www.visorando.com/randonnee-saint-marceau-et-les-berges-de-la-vence/

English :

A short hike that starts in the woods of La Francheville to reach Saint-Marceau and ends by following the banks of the Vence with some industrial wastelands and the remains of watermills. The walk ends at the edge of the market, with the discovery of ruins.

Deutsch :

Eine kleine Wanderung, die in den Wäldern von La Francheville beginnt, nach Saint-Marceau führt und an den Ufern des Flusses Vence mit einigen Industriebrachen und Überresten von Wassermühlen endet. Sie endet am Rande des Verkaufs mit der Entdeckung von Ruinen.

Italiano :

Una breve passeggiata che inizia nei boschi di La Francheville e conduce a Saint-Marceau e termina seguendo le rive della Vence con alcuni terreni industriali incolti e i resti di mulini ad acqua. La passeggiata termina ai margini del mercato, con la scoperta delle rovine.

Español :

Un corto paseo que comienza en el bosque de La Francheville y conduce a Saint-Marceau y termina siguiendo las orillas del Vence con algunos baldíos industriales y restos de molinos de agua. El paseo termina al borde del mercado, con el descubrimiento de ruinas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-03 par Ardennes Tourisme