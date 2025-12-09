Belvédère des Deux Lacs depuis le Brey Brey-et-Maison-du-Bois Doubs

Belvédère des Deux Lacs depuis le Brey A pieds Difficulté moyenne

Belvédère des Deux Lacs depuis le Brey Parking Mairie de Brey-et-Maison-du-Bois 25240 Brey-et-Maison-du-Bois Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5100.0 Tarif :

Vue sur les deux lacs, sentier d’interprétation sur le cycle de l’eau, 9 balises à découvrir en famille, idéal pour les enfants.

Circuit pédagogique sur le thème de l’eau, sa transformation et son déplacement…

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/235

English :

View of the two lakes, interpretive trail on the water cycle, 9 markers for families to discover, ideal for children.

Educational trail on the theme of water, its transformation and movement?

Deutsch :

Blick auf die beiden Seen, Interpretationspfad über den Wasserkreislauf, 9 Markierungen, die von der ganzen Familie entdeckt werden können, ideal für Kinder.

Pädagogischer Rundgang zum Thema Wasser, seine Umwandlung und seine Fortbewegung

Italiano :

Vista sui due laghi, percorso interpretativo sul ciclo dell’acqua, 9 cartelli da scoprire per tutta la famiglia, ideale per i bambini.

Un percorso didattico sul tema dell’acqua, della sua trasformazione e del suo movimento?

Español :

Vista de los dos lagos, sendero de interpretación sobre el ciclo del agua, 9 señales para descubrir en familia, ideal para los niños.

Un recorrido pedagógico sobre el tema del agua, su transformación y su movimiento?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data