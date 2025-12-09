Belvédère des Deux Lacs n°35 Brey-et-Maison-du-Bois Doubs

Belvédère des Deux Lacs n°35 En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Belvédère des Deux Lacs n°35 Mairie de Brey-et-Maison-du-Bois 25240 Brey-et-Maison-du-Bois Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5060.0 Tarif :

Offre un point de vue sur les deux lacs ainsi qu’un passage par un sentier d’interprétation dédié au cycle de l’eau.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/3874

English :

Offers a view of the two lakes, as well as an interpretive trail dedicated to the water cycle.

Deutsch :

Bietet einen Ausblick auf die beiden Seen sowie einen Interpretationspfad, der dem Wasserkreislauf gewidmet ist.

Italiano :

Offre una vista sui due laghi e un percorso interpretativo dedicato al ciclo dell’acqua.

Español :

Ofrece vistas de los dos lagos, así como un sendero de interpretación dedicado al ciclo del agua.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data