Belvédère des Deux Lacs n°35 Brey-et-Maison-du-Bois Doubs
Mairie de Brey-et-Maison-du-Bois 25240 Brey-et-Maison-du-Bois Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 5060.0
Offre un point de vue sur les deux lacs ainsi qu’un passage par un sentier d’interprétation dédié au cycle de l’eau.
Difficulté moyenne
English :
Offers a view of the two lakes, as well as an interpretive trail dedicated to the water cycle.
Deutsch :
Bietet einen Ausblick auf die beiden Seen sowie einen Interpretationspfad, der dem Wasserkreislauf gewidmet ist.
Italiano :
Offre una vista sui due laghi e un percorso interpretativo dedicato al ciclo dell’acqua.
Español :
Ofrece vistas de los dos lagos, así como un sendero de interpretación dedicado al ciclo del agua.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data