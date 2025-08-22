BERGES DE LA SOUCHEZ Noyelles-sous-Lens Pas-de-Calais
BERGES DE LA SOUCHEZ Noyelles-sous-Lens Pas-de-Calais vendredi 1 mai 2026.
BERGES DE LA SOUCHEZ
BERGES DE LA SOUCHEZ Rue du 10 Mars 62221 Noyelles-sous-Lens Pas-de-Calais Hauts-de-France
La Chaîne des parcs constitue, au sein de la trame verte et bleue du Bassin minier, un vaste réseau d’espaces naturels habités sublimant le passé minier et offrant de nouveaux usages. Mais la métamorphose, pour devenir tangible, exige un formidable travail de recomposition et de mise en cohérence des projets existants ou en émergence. Cette ambition cadre pleinement avec les propos de Michel Desvigne, architecte paysagiste, qui parle alors du passage d’un archipel noir à un archipel vert .
English :
Within the green and blue framework of the mining basin, the chain of parks constitutes a vast network of natural inhabited spaces that sublimate the mining past and offer new uses. But the metamorphosis, in order to become tangible, requires a formidable work of recomposition and coherence of existing or emerging projects. This ambition is fully in line with the words of landscape architect Michel Desvigne, who spoke of the transition from a black archipelago to a green archipelago .
Deutsch :
Die Kette der Parks bildet innerhalb des grünen und blauen Rahmens des Bergbaubeckens ein ausgedehntes Netz bewohnter Naturräume, die die Vergangenheit des Bergbaus sublimieren und neue Nutzungsmöglichkeiten bieten. Um die Metamorphose greifbar zu machen, bedarf es jedoch einer gewaltigen Anstrengung, um die bestehenden und neu entstehenden Projekte neu zusammenzustellen und aufeinander abzustimmen. Diese Ambition entspricht voll und ganz den Worten des Landschaftsarchitekten Michel Desvigne, der vom Übergang von einem schwarzen Archipel zu einem grünen Archipel sprach.
Italiano :
La Chaîne des parcs è una vasta rete di spazi naturali abitati nella cornice verde e blu del bacino carbonifero, che sublima il passato minerario e offre nuovi usi. Ma perché questa metamorfosi diventi realtà, sarà necessario un enorme lavoro di riorganizzazione dei progetti esistenti e di quelli emergenti, per metterli in sintonia tra loro. Questa ambizione è pienamente in linea con le parole dell’architetto paesaggista Michel Desvigne, che ha parlato della transizione da un arcipelago nero a un arcipelago verde .
Español :
La Chaîne des parcs es una vasta red de espacios naturales habitados en el marco verde y azul de la cuenca minera, que sublima el pasado minero y ofrece nuevos usos. Pero para que esta metamorfosis se haga realidad, será necesario un enorme trabajo de reorganización de los proyectos existentes y emergentes y de adecuación entre ellos. Esta ambición coincide plenamente con las palabras del arquitecto paisajista Michel Desvigne, que hablaba de la transición de un archipiélago negro a un archipiélago verde .
Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-09-01 par Office de Tourisme de Lens-Liévin