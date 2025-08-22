Birac-sur-Trec, des coteaux à la plaine de Garonne Birac-sur-Trec Lot-et-Garonne

Birac-sur-Trec, des coteaux à la plaine de Garonne A pieds Difficulté moyenne

Birac-sur-Trec, des coteaux à la plaine de Garonne 47200 Birac-sur-Trec Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10800.0

Du village de Birac, implanté dans les premiers contreforts des coteaux du marmandais, cette boucle culmine à 130 m, avant de redescendre sur les pistes sableuses de la vallée de la Garonne.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : Birac-sur-Trec, des coteaux à la plaine de Garonne

From the village of Birac, located in the first foothills of the Marmandais hills, this loop climbs to 130 m, before descending to the sandy slopes of the Garonne valley.

Deutsch : Birac-sur-Trec, des coteaux à la plaine de Garonne

Vom Dorf Birac aus, das in den ersten Ausläufern der Hänge des Marmandais-Gebiets liegt, führt dieser Rundweg bis auf 130 m Höhe, bevor er auf den sandigen Pisten des Garonne-Tals wieder abwärts führt.

Italiano :

Dal villaggio di Birac, situato ai primi piedi delle colline del Marmandais, questo anello culmina a 130 m, prima di scendere sulle piste sabbiose della valle della Garonna.

Español : Birac-sur-Trec, des coteaux à la plaine de Garonne

Desde el pueblo de Birac, situado en las primeras estribaciones de las colinas de Marmandais, este bucle culmina a 130 m, antes de descender a las pistas arenosas del valle del Garona.

