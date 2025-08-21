Bocage et collines de Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Bocage et collines de Tourlaville

Bocage et collines de Tourlaville 50110 Cherbourg-en-Cotentin Manche Normandie

Durée : 75 Distance : 14000.0 Tarif :

Situé à proximité de Cherbourg-Octeville, ce circuit aux paysages très diversifiés traverse bocage, bois à flanc de colline et rivières encaissées dans de profondes vallées. Le fort dénivelé et la longueur de ses côtes ravinées par l’eau, le rendent relativement difficile et technique. Le château des Ravalets, caractéristique de la Renaissance cotentinoise est le repère pour prendre le départ de ce circuit

English : Bocage et collines de Tourlaville

Situated near Cherbourg-Octeville, this circuit with very diversified landscapes crosses bocage, hillside woods and rivers steeped in deep valleys. The steep gradient and the length of its coastline gullied by water make it relatively difficult and technical. The Château des Ravalets, characteristic of the Cotentinian Renaissance, is the starting point for this tour

Deutsch :

In der Nähe von Cherbourg-Octeville gelegen, führt diese landschaftlich sehr abwechslungsreiche Strecke durch Bocage, Wälder an Hügelhängen und Flüsse, die in tiefe Täler eingeschnitten sind. Der starke Höhenunterschied und die Länge seiner vom Wasser ausgewaschenen Steigungen machen ihn relativ schwierig und technisch anspruchsvoll. Das Schloss Les Ravalets, das für die Renaissance in der Cotentinischen Region charakteristisch ist, ist der Orientierungspunkt für den Start dieser Strecke

Italiano :

Situato vicino a Cherbourg-Octeville, questo circuito dai paesaggi variegati attraversa bocage, boschi in collina e fiumi in profonde valli. La forte pendenza e la lunghezza dei suoi pendii inghiottiti dall’acqua lo rendono relativamente difficile e tecnico. Il castello di Ravalets, caratteristico del Rinascimento del Cotentin, è il punto di partenza di questo circuito

Español :

Situado cerca de Cherbourg-Octeville, este circuito de paisajes variados atraviesa bocage, bosques en la ladera y ríos en valles profundos. El fuerte desnivel y la longitud de sus laderas con agua lo hacen relativamente difícil y técnico. El castillo de Ravalets, característico del Renacimiento de Cotentin, es el punto de partida de este circuito

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme