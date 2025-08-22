Boé Village, entre Garonne, canal et lacs Boé Lot-et-Garonne

Boé Village, entre Garonne, canal et lacs En VTT Difficulté moyenne

Boé Village, entre Garonne, canal et lacs 47550 Boé Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 17900.0 Tarif :

Cette longue randonnée dans la campagne semi urbaine de la périphérie agenaise, vous fera découvrir la plaine de Garonne, son canal et les lacs de Passeligne Pélissier, poumon vert de l’Agglomération agenaise.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Boé Village, entre Garonne, canal et lacs

This long hike through the semi-urban countryside on the outskirts of Agen takes in the Garonne plain, its canal and the Passeligne/Pélissier lakes, the green lung of the Agen urban area.

Deutsch : Boé Village, entre Garonne, canal et lacs

Auf dieser langen Wanderung durch die halb-urbane Landschaft am Stadtrand von Agen werden Sie die Garonne-Ebene, ihren Kanal und die Seen von Passeligne Pélissier, die grüne Lunge des Ballungsraums Agen, entdecken.

Italiano :

Questa lunga passeggiata nella campagna semi-urbana della periferia di Agen vi porterà nella piana della Garonna, nel suo canale e nei laghi Passeligne/Pélissier, polmone verde dell’agglomerato di Agen.

Español : Boé Village, entre Garonne, canal et lacs

Este largo paseo por la campiña semiurbana de la periferia de Agen le llevará a la llanura del Garona, su canal y los lagos de Passeligne/Pélissier, pulmón verde de la aglomeración de Agen.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine