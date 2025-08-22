Bois de Mermont parcours d’orientation VTT Saint-Just-en-Chaussée Oise
Bois de Mermont parcours d’orientation VTT Saint-Just-en-Chaussée Oise vendredi 1 mai 2026.
Bois de Mermont parcours d’orientation VTT A pieds
Bois de Mermont parcours d’orientation VTT Gymnase communal 60130 Saint-Just-en-Chaussée Oise Hauts-de-France
Durée : Distance : 7500.0 Tarif :
Dans le Bois de Mermont à Saint-Just-en-Chaussée, ce parcours VTT permet de s’initier de manière ludique à l’orientation.
English : Bois de Mermont parcours d’orientation VTT
In the Bois de Mermont in Saint-Just-en-Chaussée, this mountain bike trail is a fun way to learn about orienteering.
Deutsch : Bois de Mermont parcours d’orientation VTT
Im Bois de Mermont in Saint-Just-en-Chaussée bietet dieser Mountainbike-Parcours die Möglichkeit, sich auf spielerische Weise mit der Orientierung vertraut zu machen.
Italiano :
Nel Bois de Mermont a Saint-Just-en-Chaussée, questo corso di mountain bike è un modo divertente per imparare l’orientamento.
Español : Bois de Mermont parcours d’orientation VTT
En el Bois de Mermont, en Saint-Just-en-Chaussée, este recorrido en bicicleta de montaña es una forma divertida de aprender a orientarse.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France