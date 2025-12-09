Bois de Moini Quingey Doubs
Bois de Moini Quingey Doubs vendredi 1 mai 2026.
Bois de Moini A pieds Difficile
Bois de Moini Parking des Roches au-dessus de Quingey 25440 Quingey Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 8720.0 Tarif :
La côte de Moini surplombe la vallée de la Loue tout au long de cette promenade familiale avec sa forêt, sa pelouse sèche, deux belvédères et un passage devant le monument de l’aviateur.
Difficile
English :
Côte de Moini overlooks the Loue valley along this family-friendly walk, with its forest, dry grassland, two lookouts and a passage in front of the aviator’s monument.
Deutsch :
Die Côte de Moini überragt das Loue-Tal während dieser familienfreundlichen Wanderung mit Wald, Trockenrasen, zwei Aussichtspunkten und einem Weg vorbei am Denkmal des Fliegers.
Italiano :
La Côte de Moini domina la valle della Loue lungo questa passeggiata adatta alle famiglie, con la sua foresta, i prati secchi, due belvedere e un passaggio davanti al monumento dell’aviatore.
Español :
La Côte de Moini domina el valle del Loue a lo largo de este paseo familiar, con su bosque, sus praderas secas, dos miradores y un pasaje frente al monumento al aviador.
