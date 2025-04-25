Côte de Moini ~ Sentier des chèvres Quingey Doubs
Côte de Moini ~ Sentier des chèvres Quingey Doubs vendredi 1 août 2025.
Côte de Moini ~ Sentier des chèvres A pieds Facile
Côte de Moini ~ Sentier des chèvres 25440 Quingey Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 4000.0 Tarif :
À partir de trois boucles de randonnée, nous vous proposons de découvrir la faune et la flore caractéristiques des pelouses, ainsi que l’histoire de ce lieu. Vos sens seront en éveil et il ne sera pas rare d’entendre le chant des criquets, d’admirer le vol des papillons ou la fuite d’un lézard vert. Sur tous les sentiers, des panneaux d’information et des bornes devinettes permettront une découverte ludique du site.
https://www.youtube.com/watch?v=vs7_V6XbUx0 +33 3 81 57 56 61
English :
On three hiking trails, you’ll discover the flora and fauna that characterize the lawns, as well as the history of the area. Your senses will be awakened, and it won’t be unusual to hear crickets chirping, admire butterflies in flight or the flight of a green lizard. Information panels and riddle terminals along all the trails provide a fun way to discover the site.
Deutsch :
Anhand von drei Wanderschleifen schlagen wir Ihnen vor, die charakteristische Flora und Fauna der Rasenflächen sowie die Geschichte dieses Ortes zu entdecken. Ihre Sinne werden angeregt und es wird nicht ungewöhnlich sein, das Zirpen der Grillen zu hören, den Flug der Schmetterlinge zu bewundern oder die Flucht einer Smaragdeidechse zu beobachten. Auf allen Wegen gibt es Informationstafeln und Rätselstationen, die eine spielerische Entdeckung des Ortes ermöglichen.
Italiano :
Attraverso tre percorsi a piedi, scoprirete la fauna e la flora caratteristiche dei prati, nonché la storia della zona. I sensi saranno all’erta e non sarà raro sentire il frinire dei grilli, ammirare farfalle in volo o il volo di una lucertola verde. Lungo tutti i sentieri sono presenti pannelli informativi e postazioni per indovinelli che facilitano la scoperta del sito in modo divertente.
Español :
En tres rutas de senderismo, descubrirá la fauna y flora características de los prados, así como la historia de la zona. Sus sentidos estarán alerta, y no será raro oír el canto de los grillos, admirar mariposas en vuelo o el vuelo de un lagarto verde. Hay paneles informativos y postes con adivinanzas a lo largo de todos los senderos, lo que facilita descubrir el lugar de forma divertida.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data