Bois de Roche n°25 Roche-lez-Beaupré Doubs

Bois de Roche n°25 En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Bois de Roche n°25 Mairie, Roche-lez-Beaupré 25220 Roche-lez-Beaupré Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7160.0 Tarif :

Parcours découverte pour s’initier au VTT.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/4552

English :

Discovery trail for beginners.

Deutsch :

Entdeckungsstrecke, um mit dem Mountainbiken zu beginnen.

Italiano :

Un corso introduttivo per gli appassionati di mountain bike.

Español :

Un curso de iniciación para ciclistas de montaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data