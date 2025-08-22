Circuit VTT n°25 Roche-lez-Beaupré Roche-lez-Beaupré Doubs
Circuit VTT n°25 Roche-lez-Beaupré Roche-lez-Beaupré Doubs vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT n°25 Roche-lez-Beaupré En VTT assistance électrique Facile
Circuit VTT n°25 Roche-lez-Beaupré 2 rue de la Gare 25220 Roche-lez-Beaupré Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 6500.0 Tarif :
Idéal pour la découverte du VTT, ce circuit court et sans difficulté ravira toute la famille.
Facile
https://datasets.grandbesancon.fr/fichiers/rando/vtt25/GB_vtt25.pdf
English :
Ideal for the discovery of mountain biking, this short and easy circuit will delight the whole family.
Deutsch :
Ideal für die Entdeckung des Mountainbikens. Diese kurze und unschwierige Strecke wird die ganze Familie begeistern.
Italiano :
Ideale per scoprire la mountain bike, questo circuito breve e facile piacerà a tutta la famiglia.
Español :
Ideal para descubrir la bicicleta de montaña, este circuito corto y fácil hará las delicias de toda la familia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data