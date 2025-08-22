Circuit VTT n°25 Roche-lez-Beaupré Roche-lez-Beaupré Doubs

Circuit VTT n°25 Roche-lez-Beaupré En VTT assistance électrique Facile

Circuit VTT n°25 Roche-lez-Beaupré 2 rue de la Gare 25220 Roche-lez-Beaupré Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6500.0 Tarif :

Idéal pour la découverte du VTT, ce circuit court et sans difficulté ravira toute la famille.

Facile

https://datasets.grandbesancon.fr/fichiers/rando/vtt25/GB_vtt25.pdf

English :

Ideal for the discovery of mountain biking, this short and easy circuit will delight the whole family.

Deutsch :

Ideal für die Entdeckung des Mountainbikens. Diese kurze und unschwierige Strecke wird die ganze Familie begeistern.

Italiano :

Ideale per scoprire la mountain bike, questo circuito breve e facile piacerà a tutta la famiglia.

Español :

Ideal para descubrir la bicicleta de montaña, este circuito corto y fácil hará las delicias de toda la familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data