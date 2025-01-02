Bois et châteaux Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Bois et châteaux Place des maronniers 28330 Authon-du-Perche Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 38000.0 Tarif :

Un beau parcours entre bois et prairies d’élevage.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ef4394715a81/bois-et-chateaux  

English :

A beautiful course between woods and meadows.

Deutsch :

Eine schöne Strecke zwischen Wäldern und Viehzuchtwiesen.

Italiano :

Un bel percorso tra boschi e prati per il bestiame.

Español :

Una hermosa ruta entre bosques y prados ganaderos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire