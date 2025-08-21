Les terres douces Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Les terres douces A cheval

Les terres douces Place des maronniers 28330 Authon-du-Perche Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 165 Distance : 22400.0 Tarif :

La campagne des Terres Douces révèle un patrimoine plein de charme l’ancien prieuré des Châtaigniers et le manoir de la Guillerie.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ef4395a1956b/les-terres-douces

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The countryside of the Terres Douces reveals a heritage full of charm: the old priory of the Châtaigniers and the manor of the Guillerie.

Deutsch :

Die Landschaft der Terres Douces enthüllt ein Erbe voller Charme: das ehemalige Priorat der Kastanienbäume und das Herrenhaus von La Guillerie.

Italiano :

La campagna delle Terres Douces rivela un patrimonio ricco di fascino: l’antico priorato degli Châtaigniers e il maniero di La Guillerie.

Español :

La campiña de las Terres Douces revela un patrimonio lleno de encanto: el antiguo priorato de los Châtaigniers y el señorío de La Guillerie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire