Les terres douces Authon-du-Perche Eure-et-Loir
Les terres douces Authon-du-Perche Eure-et-Loir vendredi 1 mai 2026.
Les terres douces A cheval
Les terres douces Place des maronniers 28330 Authon-du-Perche Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Durée : 165 Distance : 22400.0 Tarif :
La campagne des Terres Douces révèle un patrimoine plein de charme l’ancien prieuré des Châtaigniers et le manoir de la Guillerie.
English :
The countryside of the Terres Douces reveals a heritage full of charm: the old priory of the Châtaigniers and the manor of the Guillerie.
Deutsch :
Die Landschaft der Terres Douces enthüllt ein Erbe voller Charme: das ehemalige Priorat der Kastanienbäume und das Herrenhaus von La Guillerie.
Italiano :
La campagna delle Terres Douces rivela un patrimonio ricco di fascino: l’antico priorato degli Châtaigniers e il maniero di La Guillerie.
Español :
La campiña de las Terres Douces revela un patrimonio lleno de encanto: el antiguo priorato de los Châtaigniers y el señorío de La Guillerie.
