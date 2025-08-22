Bonaguil, sur le GR® 36, entre Périgord et Quercy Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Bonaguil, sur le GR® 36, entre Périgord et Quercy En VTT Facile

Bonaguil, sur le GR® 36, entre Périgord et Quercy 47500 Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Ce château fort, référencé Site Majeur d’Aquitaine , s’élève sur un éperon rocheux. Il forme un ensemble unique en Europe illustrant l’évolution des techniques de défense, du Moyen-Âge à la Renaissance.

English : Bonaguil, sur le GR® 36, entre Périgord et Quercy

This fortified castle, listed as a Major Site of Aquitaine , stands on a rocky spur. It is unique in Europe, illustrating the evolution of defence techniques from the Middle Ages to the Renaissance.

Deutsch : Bonaguil, sur le GR® 36, entre Périgord et Quercy

Diese Burg, die als Site Majeur d’Aquitaine (Hauptsehenswürdigkeit Aquitaniens) gelistet ist, erhebt sich auf einem Felssporn. Sie bildet ein in Europa einzigartiges Ensemble, das die Entwicklung der Verteidigungstechniken vom Mittelalter bis zur Renaissance veranschaulicht.

Questo castello fortificato, classificato come Sito maggiore dell’Aquitania , sorge su uno sperone roccioso. Costituisce un insieme unico in Europa, che illustra l’evoluzione delle tecniche di difesa dal Medioevo al Rinascimento.

Español : Bonaguil, sur le GR® 36, entre Périgord et Quercy

Este castillo fortificado, catalogado como Sitio Mayor de Aquitania , se alza sobre un espolón rocoso. Forma un conjunto único en Europa, que ilustra la evolución de las técnicas de defensa desde la Edad Media hasta el Renacimiento.

