Boucle 09 Des châteaux et un canal historique La Bussière Loiret

Boucle 09 Des châteaux et un canal historique place de l’église 45230 La Bussière Loiret Centre-Val de Loire

Plaines agricoles entrecoupées de petits massifs forestiers et d’étangs, la Puisaye regorge de fermes et fermettes, de propriétés et de métairies, de belles demeures et de châteaux.

https://www.terresdeloireetcanaux.com/ +33 2 38 31 24 51

English : Nature and history

With vast farmland vistas alternating with woods and lakes, Puisaye is a patchwork of farms big and small, large estates and smallholdings, charming country cottages and historic châteaux.

Deutsch : Schlösser und ein historischer Kanal

Die Puisaye, landwirtschaftliche Ebenen unterbrochen von kleinen Wäldern und Seen, bietet viele Höfe und Farmen, Besitze und Pachthöfe, schöne Landsitze und Schlösser.

Italiano :

Pianura agricola intervallata da piccole foreste e stagni, la Puisaye è ricca di fattorie e piccole aziende agricole, proprietà e cascine, belle residenze e castelli.

Español :

Con sus llanuras agrícolas salpicadas de pequeños macizos forestales y estanques, la Puisaye es sinónimo de un sinfín de granjas, propiedades y explotaciones agrícolas, y de hermosas residencias y castillos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-07 par SIT Centre-Val de Loire