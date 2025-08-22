Boucle 17 Le Duveau Jouy-le-Potier Loiret
Boucle 17 Le Duveau Jouy-le-Potier Loiret vendredi 1 mai 2026.
Boucle 17 Le Duveau En VTC
Boucle 17 Le Duveau Impasse de l’Académie 45370 Jouy-le-Potier Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 165 Distance : 11000.0 Tarif :
À pied 2h45 min
En VTC/VTT* 45 min
En VAE** 30 min
À cheval 1h35min
* Vélo Tout Chemin et Vélo Tout Terrain (moyenne de 15km/h)
** Vélo à assistance électrique ( moyenne de 20km/h)
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/280695-boucle-17-le-duveau +33 2 36 99 45 59
English : Boucle 17 Le Duveau
On foot: 2h45 min
By mountain bike* 45 min
By EAB**: 30 min
On horseback: 1h35min
* All-terrain bike and mountain bike (average speed 15km/h)
** Electrically assisted bicycle (average speed 20km/h)
Deutsch :
Zu Fuß 2h45 min
Mit dem Mountainbike* 45 Min
Mit dem Mountainbike** 30 min
Zu Pferd: 1h35min
* Mountainbike und All Terrain Bike (Durchschnitt 15km/h)
** Fahrrad mit elektrischer Unterstützung ( Durchschnitt von 20km/h)
Italiano :
A piedi: 2h45 min
In mountain bike* 45 min
In mountain bike** 30 min
A cavallo: 1h35min
* Mountain bike (velocità media 15km/h)
** Bicicletta a pedalata assistita (velocità media 20km/h)
Español :
A pie: 2h45 min
En bicicleta de montaña* 45 min
En bicicleta de montaña** 30 min
A caballo: 1h35min
* Bicicleta de montaña (velocidad media 15km/h)
** Bicicleta con asistencia eléctrica (velocidad media 20km/h)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par SIT Centre-Val de Loire