Boucle 5 De la pierre à la vigne Saint-Boil Saône-et-Loire

Boucle 5 De la pierre à la vigne Ancienne Gare d’Etiveau (mini RIS au PK 27,2) 71390 Saint-Boil Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Découvrir la Côte Chalonnaise en musardant dans son vignoble, un réel bonheur. Promenade tranquille sans peine au milieu d’un puzzle aux pièces géométriques des plus classiques aux plus inattendues. Vous en reviendrez enchantés !

English :

Discovering the Côte Chalonnaise while strolling through its vineyards is a real pleasure. A quiet walk in the middle of a puzzle with geometrical pieces from the most classical to the most unexpected. You will come back enchanted!

Deutsch :

Die Côte Chalonnaise zu entdecken, indem man durch ihre Weinberge spaziert, ist ein wahres Glück. Ein ruhiger Spaziergang ohne Mühe inmitten eines Puzzles mit geometrischen Teilen, von den klassischsten bis zu den unerwartetsten. Sie werden begeistert sein!

Italiano :

Scoprire la Côte Chalonnaise passeggiando tra i suoi vigneti è un vero piacere. Una passeggiata piacevole nel mezzo di un puzzle con pezzi geometrici che vanno dai più classici ai più inaspettati. Tornerete incantati!

Español :

Descubrir la Côte Chalonnaise paseando por sus viñedos es un auténtico placer. Un paseo sin prisas en medio de un puzzle con piezas geométricas que van desde las más clásicas a las más inesperadas. ¡Volverá encantado!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data