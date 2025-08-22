Boucle à cheval du Bois de Pure Pure Ardennes

Boucle à cheval du Bois de Pure

Randonnée à travers prés.Au départ de Pure, suivre le tracé jusqu’au point de vue de la Côte de Lambaigny. Arrivée à Clémency (espace bien être) puis Matton-Clémency. A voir Arboretum de Matton. Pousuivre jusqu’à la forêt puis le long de la frontière belge. Entre Messincourt et le Moulin des Bois, point d’eau, coin pique-nique (possibilité de tirer une corde d’attache). En chemin pour Wé, voir le point de vue de Liège-Doigt. Retour au Relais Equestre en passant par Osnes.Le tracé de ce circuit est donné à titre indicatif. Pour effectuer cette randonnée il est préférable de se munir de la carte IGN 1/25000 (série bleue) 3109 O Bouillon.Merci au Comité Départemental de Tourisme Equestre pour ce circuit.

From Pure, follow the trail to the viewpoint of the Lambaigny Coast. Arrival in Clémency (wellness area) then Matton-Clémency. To be seen: Arboretum of Matton. Continue to the forest and then along the Belgian border. Between Messincourt and the Moulin des Bois, water point, picnic area (possibility to pull a rope). On the way to Wé, see the Liège-Doigt viewpoint. Return to the Relais Equestre via Osnes. The route of this circuit is given as an indication. To do this hike, it is preferable to have the IGN 1/25000 map (blue series) 3109 O Bouillon.thank you to the Departmental Committee of Equestrian Tourism for this circuit.

Wanderung durch Wiesen.Von Pure aus folgen Sie der Strecke bis zum Aussichtspunkt Côte de Lambaigny. Ankunft in Clémency (Wellnessbereich), dann Matton-Clémency. Zu sehen: Arboretum von Matton. Weiter bis zum Wald und dann entlang der belgischen Grenze. Zwischen Messincourt und der Moulin des Bois, Wasserstelle, Picknickplatz (Möglichkeit, ein Befestigungsseil zu ziehen). Auf dem Weg nach Wé Aussichtspunkt Lüttich-Doigt. Rückkehr zum Relais Equestre über Osnes.Der Verlauf dieser Wanderung dient nur zur Orientierung. Für diese Wanderung sollten Sie die Karte IGN 1/25000 (blaue Serie) 3109 O Bouillon mit sich führen.Dank des Comité Départemental de Tourisme Equestre für diesen Rundweg.

Da Pure, seguite il percorso fino al punto panoramico della Côte de Lambaigny. Arrivo a Clémency (area benessere) e poi Matton-Clémency. Da vedere: Arboreto di Matton. Proseguite verso la foresta e poi lungo il confine belga. Tra Messincourt e il Moulin des Bois si trovano un abbeveratoio e un’area picnic (si può tirare una corda). Sulla strada per Wé, si può vedere il punto panoramico di Liegi-Doigt. Ritorno al Relais Equestre via Osnes.Il percorso di questo circuito è dato a titolo indicativo. Il percorso di questa passeggiata è dato a titolo indicativo. Per effettuare questa escursione è preferibile avere la carta IGN 1/25000 (serie blu) 3109 O Bouillon.Grazie al Comitato Dipartimentale del Turismo Equestre per questo circuito.

Desde Pure, siga la ruta hasta el mirador de la Côte de Lambaigny. Llegada a Clémency (zona de bienestar) y luego Matton-Clémency. Para ver: Arboreto de Matton. Continúe hacia el bosque y luego a lo largo de la frontera belga. Entre Messincourt y el Moulin des Bois, hay un abrevadero y una zona de picnic (se puede tirar de una cuerda). De camino a Wé, vea el mirador de Lieja-Doigt. Regreso al Relais Equestre por Osnes.El recorrido de este circuito se da a título indicativo. El recorrido de esta caminata se da a título indicativo. Para realizar esta caminata es preferible tener el mapa IGN 1/25000 (serie azul) 3109 O Bouillon.Gracias al Comité Departamental de Turismo Ecuestre por este circuito.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme