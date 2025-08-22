Boucle à cheval en Pays Sedanais Pouru-Saint-Remy Ardennes

Boucle à cheval en Pays Sedanais

Boucle à cheval en Pays Sedanais 08140 Pouru-Saint-Remy Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 28000.0 Tarif :

A la découverte du gros chêne dans la forêt du Morthean, forêt domaniale, en grande partie de Sedan.Départ de Pouru-Saint-Rémy, place du Bichet (189m). A mi-chemin, vous atteindrez l’altitude de 432m au gros chêne. Sur le parcours vous pourrez abreuver vos chevaux dans de petits ruisseaux. Le tracé de ce circuit est donné à titre indicatif. Pour effectuer cette randonnée il est préférable de se munir de la carte IGN 1/25 000 (série bleue) 3109 O Bouillon. Merci au Comité Départemental de Tourisme Equestre pour ce circuit.

http://www.ardennes.com/Portals/281/gps/boucle-a-cheval-pouru-st-remy-google.zip

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovering the big oak in the Morthean forest, a state-owned forest, mostly Sedan.Departure from Pouru-Saint-Rémy, place du Bichet (189m). Halfway, you will reach the altitude of 432m at the big oak. On the course you will be able to water your horses in small streams. The layout of this circuit is given as an indication. To make this hike it is preferable to have the IGN 1/25 000 (blue series) 3109 O Bouillon map. Thanks to the Departmental Committee of Equestrian Tourism for this circuit.

Deutsch :

Auf der Entdeckung der dicken Eiche im Morthean-Wald, einem Staatswald, der zum größten Teil in Sedan liegt.Start in Pouru-Saint-Rémy, Place du Bichet (189m). Auf halber Strecke erreichen Sie bei der großen Eiche eine Höhe von 432 m. Auf der Strecke können Sie Ihre Pferde an kleinen Bächen tränken. Der Verlauf dieses Rittes dient nur zur Orientierung. Für diesen Ritt sollten Sie die IGN-Karte 1/25 000 (blaue Serie) 3109 O Bouillon mit sich führen. Vielen Dank an das Comité Départemental de Tourisme Equestre für diesen Rundweg.

Italiano :

Alla scoperta della grande quercia della foresta di Morthean, una foresta demaniale, in gran parte a Sedan. Partenza da Pouru-Saint-Rémy, place du Bichet (189 m). A metà percorso si raggiunge un’altitudine di 432 m presso il gros chêne. Lungo il percorso è possibile abbeverare i cavalli in piccoli ruscelli. L’itinerario di questo tour è fornito a titolo indicativo. Per fare questa escursione è preferibile avere la carta IGN 1/25 000 (serie blu) 3109 O Bouillon. Si ringrazia il Comitato Dipartimentale del Turismo Equestre per questo circuito.

Español :

Descubrir el gran roble del bosque de Morthean, un bosque estatal, principalmente en Sedan. Salida de Pouru-Saint-Rémy, plaza del Bichet (189 m). A mitad de la ruta, alcanzará una altitud de 432 m en el gros chêne. En el camino puedes dar de beber a tus caballos en pequeños arroyos. El itinerario de este recorrido se ofrece a título indicativo. Para hacer esta excursión es preferible tener el mapa IGN 1/25 000 (serie azul) 3109 O Bouillon. Gracias al Comité Departamental de Turismo Ecuestre por este circuito.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme