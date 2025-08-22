Boucle autour de Braillans-Est Braillans Doubs

Boucle autour de Braillans-Est A pieds Facile

Boucle autour de Braillans-Est parking aménagé en bordure de la RD486 25640 Braillans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5320.0 Tarif :

Courte balade à l’Est de Braillans, par ses bois giboyeux et la stèle commémorant la mémoire de Honoré Gressenbucher, dit Nono, mort pour la France aux Combottes en 1944.

Facile

https://www.visorando.com/randonnee-boucle-autour-de-braillans-est/

English :

Short walk to the east of Braillans, through its gamey woods and the stele commemorating the memory of Honoré Gressenbucher, known as Nono, who died for France at Combottes in 1944.

Deutsch :

Kurzer Spaziergang östlich von Braillans, durch seine wildreichen Wälder und zur Stele, die an Honoré Gressenbucher, genannt Nono, erinnert, der 1944 in Les Combottes für Frankreich starb.

Italiano :

Una breve passeggiata a est di Braillans, attraverso i suoi boschi di selvaggina e la stele che ricorda Honoré Gressenbucher, detto Nono, morto per la Francia a Les Combottes nel 1944.

Español :

Un corto paseo al este de Braillans, a través de sus bosques de caza y la estela que conmemora la memoria de Honoré Gressenbucher, conocido como Nono, muerto por Francia en Les Combottes en 1944.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data