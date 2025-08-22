Circuit VTT n°24 / Braillans Braillans Doubs

Circuit VTT n°24 Braillans En VTT assistance électrique Difficile

Circuit VTT n°24 Braillans parking du restaurant l’Olivier à Braillans 25640 Braillans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 16400.0 Tarif :

Ce circuit comporte plusieurs montées et descentes assez techniques et délicates qui raviront les passionnés de VTT. Les plus audacieux pourront prendre de la vitesse dans certains plus ludiques. Tous les ingrédients pour une randonnée inoubliable ! Ce circuit s’adresse à des vététistes confirmés. Liaison possible avec les circuits VTT n°23, n°25 et ceux de la forêt de Chailluz (n°121, 122, 123 et 124). Pour un départ de Marchaux, rajouter 4km 15min et 60m de dénivelé (A/R).

https://espacestrail.run/fr/besancon/parcours/120721

English :

This circuit includes several technical and delicate climbs and descents that will delight mountain bike enthusiasts. The most daring will be able to take speed in some more playful ones. All the ingredients for an unforgettable ride! This circuit is for experienced mountain bikers. It can be linked with the mountain bike circuits n°23, n°25 and those of the Chailluz forest (n°121, 122, 123 and 124). For a departure from Marchaux, add 4km 15min and 60m of difference in altitude (Return).

Deutsch :

Auf dieser Strecke gibt es mehrere recht technische und knifflige Anstiege und Abfahrten, die Mountainbike-Fans begeistern werden. Die Wagemutigsten können in einigen der verspielteren Abschnitte Geschwindigkeit aufnehmen. Alle Zutaten für eine unvergessliche Wanderung! Diese Tour richtet sich an erfahrene Mountainbiker. Sie kann mit den Mountainbike-Routen Nr. 23, Nr. 25 und denen des Waldes von Chailluz (Nr. 121, 122, 123 und 124) verbunden werden. Für einen Start in Marchaux kommen 4km 15min und 60m Höhenunterschied hinzu (Hin- und Rückweg).

Italiano :

Questo circuito presenta diverse salite e discese piuttosto tecniche e difficili che faranno la gioia degli appassionati di mountain bike. I più audaci potranno accelerare su alcune delle più divertenti. Tutti gli ingredienti per un giro indimenticabile! Questo circuito è rivolto agli appassionati di mountain bike esperti. Può essere collegato ai circuiti di mountain bike n°23, n°25 e a quelli della foresta di Chailluz (n°121, 122, 123 e 124). Per la partenza da Marchaux, aggiungere 4 km 15 minuti e 60 m di dislivello (andata e ritorno).

Español :

Este circuito cuenta con varias subidas y bajadas bastante técnicas y complicadas que harán las delicias de los aficionados a la bicicleta de montaña. Los más atrevidos podrán acelerar en algunas de las más juguetonas. Todos los ingredientes para un recorrido inolvidable Este circuito está dirigido a ciclistas de montaña experimentados. Se puede enlazar con los circuitos BTT n°23, n°25 y los del bosque de Chailluz (n°121, 122, 123 y 124). Para una salida desde Marchaux, añada 4km 15min y 60m de desnivel (ida y vuelta).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data