Boucle de Fraimbois Fraimbois Meurthe-et-Moselle

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Boucle de Fraimbois Rue de l’Église 54300 Fraimbois Meurthe-et-Moselle Grand Est

Boucle de Fraimbois via Gerbéviller, qui marie plaine et forêt.

Départ depuis l’église de Fraimbois (possibilité de stationnement de véhicules).

(D/A) Du parking, prendre la rue à droite puis virer en épingle à cheveux à gauche dans la Rue du Haut du Chêne. Poursuivre par le Chemin Rural de la Malaune et continuer tout droit.

(1) Suivre ensuite le fléchage formé d’un disque Rouge sur le chemin de randonnée qui part sur la droite puis vire sur la gauche.

Poursuivre toujours tout droit sur 1km. Le chemin se poursuit en traversant un champ.

(2) Bifurquer à gauche puis à droite en longeant un bois sur 200 mètres et continuer toujours tout droit jusqu’à la D914.

(3) Suivre à gauche la Rue du Maréchal Foch puis la Rue Gambetta jusqu’au rond-point de la route de Moyen.

(4) Là, une petite place permet de faire une pause le long de la rivière Mortagne

Repartir en traversant la Rue du Général Leclerc pour continuer à gauche par la Rue du Grand Rupt en direction des cimetières militaires français et allemands.

(5) À l’intersection de l’ancienne route de Moyen, prendre à droite puis de suite à gauche le Chemin des Vaches et suivre le fléchage croix Rouge.

(6) À l’entrée de la forêt , prendre à droite, suivre le fléchage croix Rouge qui fait un virage à gauche et poursuivre tout droit par le sentier aménagé dans la forêt.

(7) Virer à gauche à la sortie du bois. Continuer tout droit par cette large allée puis tourner à droite en fin de chemin. Attention le fléchage Croix Rouge n’est plus présent.

(8) Déboucher sur une route goudronnée (Fraimbois-Moyen) et prendre à gauche en direction de Fraimbois en continuant toujours tout droit.

Dans le centre de Fraimbois, suivre la Rue du Haut Meix, reprendre à droite en direction de l’église par la Rue du GrandJacquot puis virer à gauche jusqu’au parking(D/A).

English :

Loop of Fraimbois via Gerbéviller, which marries plain and forest.

Departure from the church of Fraimbois (possibility of parking vehicles).

(D/A) From the parking lot, take the street to the right and then turn left into the Rue du Haut du Chêne. Follow the Chemin Rural de la Malaune and continue straight ahead.

(1) Then follow the signs formed by a red disk on the hiking trail that goes to the right and then turns to the left.

Continue straight ahead for 1km. The path continues through a field.

(2) Turn left and then right along a wood for 200 meters and continue straight ahead until you reach the D914.

(3) Follow on the left the Rue du Maréchal Foch then the Rue Gambetta until the traffic circle of the route de Moyen.

(4) There, a small square allows you to take a break along the river Mortagne

Go back across the Rue du Général Leclerc to continue on the left by the Rue du Grand Rupt towards the French and German military cemeteries.

(5) At the intersection of the old road to Moyen, turn right and then immediately left onto Chemin des Vaches and follow the red cross signs.

(6) At the entrance of the forest, turn right, follow the red cross sign that makes a left turn and continue straight on the path in the forest.

(7) Turn left at the end of the forest. Continue straight on this wide path and turn right at the end of the road. Be careful, the Red Cross sign is no longer present.

(8) End up on a tarred road (Fraimbois-Moyen) and turn left in the direction of Fraimbois, still going straight.

In the center of Fraimbois, follow the Rue du Haut Meix, turn right towards the church by the Rue du Grand-Jacquot and then turn left to the parking lot (D/A).

Deutsch :

Schleife von Fraimbois über Gerbéviller, die Ebene und Wald miteinander verbindet.

Start von der Kirche von Fraimbois (Parkmöglichkeit für Fahrzeuge).

(D/A) Vom Parkplatz aus nehmen Sie die Straße nach rechts und biegen dann in einer Haarnadelkurve nach links in die Rue du Haut du Chêne ein. Folgen Sie dem Chemin Rural de la Malaune und fahren Sie geradeaus weiter.

(1) Folgen Sie der roten Scheibe auf dem Wanderweg, der rechts abzweigt und dann nach links abbiegt.

Gehen Sie 1 km lang geradeaus weiter. Der Weg führt weiter über ein Feld.

(2) Biegen Sie links ab, dann rechts, gehen Sie 200 m am Waldrand entlang und dann immer geradeaus bis zur D914.

(3) Folgen Sie links der Rue du Maréchal Foch und dann der Rue Gambetta bis zum Kreisverkehr an der Route de Moyen.

(4) Dort bietet ein kleiner Platz die Möglichkeit, am Fluss Mortagne eine Pause zu machen

Gehen Sie zurück und überqueren Sie die Rue du Général Leclerc, um links weiter durch die Rue du Grand Rupt in Richtung der französischen und deutschen Soldatenfriedhöfe zu gehen.

(5) An der Kreuzung mit der alten Route de Moyen biegen Sie rechts und dann gleich wieder links in den Chemin des Vaches ein und folgen der Beschilderung Rotes Kreuz.

(6) Am Eingang des Waldes biegen Sie rechts ab, folgen der Beschilderung Rotes Kreuz, die eine Linkskurve macht, und gehen geradeaus auf dem angelegten Weg durch den Wald.

(7) Biegen Sie am Ende des Waldes nach links ab. Gehen Sie auf dem breiten Weg geradeaus weiter und biegen Sie am Ende des Weges rechts ab. Achtung: Die Beschilderung Rotes Kreuz ist nicht mehr vorhanden.

(8) Münden Sie auf eine asphaltierte Straße (Fraimbois-Moyen) und biegen Sie links in Richtung Fraimbois ab, wobei Sie immer geradeaus fahren.

Im Zentrum von Fraimbois folgen Sie der Rue du Haut Meix, biegen rechts ab in Richtung Kirche auf der Rue du GrandJacquot und fahren dann nach links bis zum Parkplatz (D/A).

Italiano :

L’anello del Fraimbois via Gerbéviller, che unisce pianura e foresta.

Partenza dalla chiesa di Fraimbois (possibilità di parcheggiare i veicoli).

(D/A) Dal parcheggio, prendere la strada a destra e poi girare a sinistra in Rue du Haut du Chêne. Proseguire lungo il Chemin Rural de la Malaune e proseguire dritto.

(1) Seguire quindi la segnaletica costituita da un disco rosso sul sentiero che va a destra e poi piega a sinistra.

Proseguire dritto per 1 km. Il sentiero prosegue attraverso un campo.

(2) Si piega a sinistra e poi a destra lungo il bosco per 200 metri e si prosegue dritti fino a raggiungere la D914.

(3) Svoltate a sinistra in Rue du Maréchal Foch e poi in Rue Gambetta fino alla rotatoria sulla route de Moyen.

(4) C’è una piccola piazza dove è possibile fare una pausa lungo il fiume Mortagne

Riattraversare la Rue du Général Leclerc per proseguire a sinistra lungo la Rue du Grand Rupt verso i cimiteri militari francesi e tedeschi.

(5) All’incrocio della vecchia strada per Moyen, girare a destra e poi subito a sinistra sullo Chemin des Vaches e seguire le indicazioni della Croce Rossa.

(6) All’ingresso del bosco, svoltare a destra, seguire il cartello con la croce rossa che piega a sinistra e proseguire dritto lungo il sentiero nel bosco.

(7) Alla fine del bosco girare a sinistra. Proseguite dritti lungo questo ampio sentiero e poi girate a destra alla fine della strada. Si noti che il cartello della Croce Rossa non c’è più.

(8) Alla fine della strada, svoltare a sinistra in direzione Fraimbois (Fraimbois-Moyen) e proseguire dritto.

Nel centro di Fraimbois, seguire la Rue du Haut Meix, girare a destra verso la chiesa attraverso la Rue du Grand-Jacquot e poi girare a sinistra verso il parcheggio (D/A).

Español :

El bucle de Fraimbois por Gerbéviller, que combina llanura y bosque.

Salida de la iglesia de Fraimbois (posibilidad de aparcar los vehículos).

(D/A) Desde el aparcamiento, tome la carretera a la derecha y luego gire a la izquierda en la Rue du Haut du Chêne. Continúe por el Chemin Rural de la Malaune y siga recto.

(1) A continuación, siga la señalización formada por un disco rojo en el sendero que va a la derecha y luego dobla a la izquierda.

Continúe recto durante 1 km. El camino continúa por un campo.

(2) Girar a la izquierda y luego a la derecha a lo largo de un bosque durante 200 metros y continuar recto hasta llegar a la D914.

(3) Gire a la izquierda en la rue du Maréchal Foch y luego en la rue Gambetta hasta llegar a la rotonda de la route de Moyen.

(4) Hay una pequeña plaza donde se puede hacer un descanso a lo largo del río Mortagne

Vuelva a cruzar la Rue du Général Leclerc para continuar a la izquierda por la Rue du Grand Rupt hacia los cementerios militares francés y alemán.

(5) En el cruce de la antigua carretera de Moyen, gire a la derecha e inmediatamente a la izquierda por el Chemin des Vaches y siga las indicaciones de la Cruz Roja.

(6) A la entrada del bosque, gire a la derecha, siga la señal de la cruz roja que dobla a la izquierda y continúe recto por el camino del bosque.

(7) Gire a la izquierda al final del bosque. Siga recto por este amplio camino y luego gire a la derecha al final de la carretera. Obsérvese que el cartel de la Cruz Roja ya no está.

(8) Al final de la carretera, gire a la izquierda en dirección a Fraimbois (Fraimbois-Moyen) y continúe recto.

En el centro de Fraimbois, siga la Rue du Haut Meix, gire a la derecha hacia la iglesia por la Rue du Grand-Jacquot y luego gire a la izquierda hacia el aparcamiento (D/A).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Système d’information touristique Lorrain